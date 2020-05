John Peter Sloan è morto: l’insegnante d’inglese più noto in Italia aveva 51 anni – VIDEO

John Peter Sloan è morto all’improvviso nella sua casa a Melfi all’età di 51 anni, era l’insegnata d’inglese più noto in Italia

John Peter Sloan è morto all’età di 51 anni. È successo all’improvviso, al momento non è infatti noto il motivo del decesso.

Sloan era l’insegnante di inglese più noto in Italia, in passato ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Il famoso insegnata ha partecipato anche a Zelig come comico.

John Peter Sloan è morto nella sua casa a Melfi, in Sicilia, dove si era trasferito nel 2016, aveva anche avviato una scuola di inglese.

Herbet Pacton, caro amico di Sloan, gli ha dedicato speciali parole su Facebook per dirgli addio. Questo è ciò che si legge nel post: “Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore. Abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili.”

E ancora: “Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una ca…ta. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene, amico mio, ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore, Mate”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!