Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2020: Ariete, Toro e Pesci devono lottare con le arrabbiature

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna è nervosa e questo incide sul tuo umore. Ci sono forti tensioni che ti fanno arrabbiare. Alcuni nati del segno dovranno scomodare degli esperti (commercialisti, notai, avvocati) per situazioni che non sono state chiarite nel passato, quindi ben prima del lockdown. In amore ci sono stelle migliori;

Toro. Sei pensieroso e fino a giovedì potresti essere arrabbiato con le persone che non sono affidabili e non rispettano i patti, specialmente se a comportarsi così sono le persone che ami. Problema fisico da risolvere;

Gemelli. Sole e Mercurio sono nel segno, insieme a Venere che ti sosterrà fino alla fine di luglio. Ci sono dei piccoli disagi, ma non puoi cancellare le cose che hai fatto nel passato. Sabato e domenica giornate particolari per i sentimenti;

Cancro. La Luna è interessante, ma devi fare i conti con Giove opposto che ti porta a chiedere di più o a non voler rinnovare determinati contratti. Ti sei allontanato da situazioni che non coinvolgono più, così come per le vecchie relazioni amorose.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Tra poco la Luna sarà nel segno. Il momento non è facile e potresti sentirti tradito anche da persone in cui credevi molto. Tutte le relazioni amorose sono importanti: tu hai bisogno di avere appoggio;

Vergine. Il 2020 è un anno importante. Questa settimana, pero’, qualcosa non va. Sei stressato e stanco e sei costretto a rimandare alcune questioni. Questo non inciderà minimamente sulla grande forza che ti accompagnerà nei prossimi mesi;

Bilancia. Sei stressato e distratto. Vuoi avere, proprio come il Toro, un punto di riferimento chiaro al tuo fianco. Ma forse questo non è il momento giusto per cercare a tutti i costi di portare avanti una relazione. Nelle trattative qualcosa che non quadra c’è;

Scorpione. Luna buona che porta ottimismo nella tua vita. Non essere negativo e non pensare al passato. Cerca di sfruttare il transito di Mercurio.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Hai 48 ore interessanti, anche se rimani confuso e agitato. Ci sono tante cose da mettere a posto nella tua vita, a livello sentimentale e familiare. Fai sempre attenzione in amore;

Capricorno. Giornata buona. Sei sempre affaticato perché non ti risparmi mai e sei forte, solido, proprio perché hai fatto esperienze profonde. In amore sei un po’ cinico;

Acquario. Vuoi mettere in luce la tua indole rivoluzionaria. I più coraggiosi da giugno, o al più tardi da agosto, diranno basta a situazioni che non lo coinvolgono più. Venere ti aiuta nel cercare la complicità nei rapporti;

Pesci. Amore sotto pressione. Molti nati del segno sono stanchi di dover sempre capire gli altri. Alla fine, le tensioni accumulate pesano e portano arrabbiature. Mercurio aiuta a sistemare delle questioni lavorative nelle prossime 4-6 settimane.

Maria Mento

