Spagna, fanno discutere le immagini di Vox in piazza: “Come quando abbiamo vinto il Mondiale”. Ma con 30.000 morti in più

Fanno molto discutere le immagini provenienti dalla Spagna dove il partito di estrema destra Vox – entrato in parlamento con 52 seggi (su 350) alle elezioni del 15 novembre scorso e di cui parlammo presentando il leader Santiago Abascal – ha organizzato una grande manifestazione contro il governo.

Ha fatto discutere non tanto per la manifestazione in sé, quanto per le parole entusiaste degli organizzatori della manifestazione – che stridono con il fatto che la Spagna ha pagato un alto tributo in termini di morti (oltre 26.000).

Il portavoce della formazione in Congresso, Iván Espinosa de los Monteros, s’è così espresso: “Quanto di più simile che si è visto a questo è stato quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Gente in strada, allegra, responsabile, esprimendo con allegria il suo diritto alla protesta“.

El derecho a protestar y ser un insensato no es incompatible. Si le escuchamos, es una juerga. Ya vale!!! pic.twitter.com/kTXjRywZgt — Xabier Lapitz (@Xlapitz) May 23, 2020

Le parole del portavoce del partito, sono suonate ad alcuni quantomeno sgradevoli, considerate le drammatiche contingenze.

Di seguito, alcune immagini della manifestazione, con veri e propri caroselli di macchine.

Le immagini – bisogna convenire – sembrano quelle seguenti una qualche vittoria sportiva:

🔵#DIRECTO Vox da por finalizada la concentración en Madrid y el autobús solo ha podido llegar a Goya dada la dificultad para avanzar https://t.co/jtygUo7DP6 pic.twitter.com/IUaUMcATqt — ABC.es (@abc_es) May 23, 2020

