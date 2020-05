Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 26 maggio 2020: su Raiuno Il Commissario Montalbano, su Canale 5 La cattedrale del mare

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 26 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 26 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, sul freddo pavimento di un androne di via Pintacuda. Cosa ha spinto la ragazza a trascinarsi, esanime, fin lì dentro? Montalbano indaga. A seguire, una puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Vita, cuore, battito”: Enzo lavora come commesso in un negozio di articoli d’abbigliamento alla periferia di Napoli. Monica ha uno stipendio da acconciatrice che arrotonda come estetista porta a porta. La vittoria clandestina di un terno a lotto permetterà alla coppia, non ancora sposata, di soggiornare presso le principali mete turistiche spagnole (Barcellona, Ibiza, Formentera) in un viaggio che cambierà le vite dei due innamorati fino a nuovo ordine. In seconda serata, il film “La prima volta di mia figlia”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, va in onda il film “Cube-Il cubo”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “La cattedrale del mare”: trascorrono quattro anni e i servi affamati si ribellano contro i nobili. Un gesto coraggioso trasforma il sogno di Arnau in realtà e presto lui si innamora. A seguire, la serie tv “Manifest”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Una settimana da Dio”: brontolone ottiene per una settimana i poteri di Dio. Riuscirà a fare di meglio? Intanto, si toglie qualche sfizio e si prende qualche rivincita.

