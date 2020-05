La storia della laguna blu: il lago più tossico d’oltremanica tra carcasse ed escrementi

Il governo locale, la polizia ed i vigili del fuoco hanno redarguito le masse di turisti dirette alla Laguna blu ricordando loro che il lago è tossico.

In questi primi giorni di bel tempo, dopo la fine del lockdown in Inghilterra, i britannici ne hanno approfittato per godersi il sole, le spiagge e le acque d’oltremanica. Chi, per mancanza di opportunità, era costretto a rimanere nella ‘City‘ è stato immortalato mentre cercava refrigerio dal caldo di queste giornate. C’è stato anche chi, attirato dal colore intenso e splendente della baia di Harpur Hill, si è fermato a fare il bagno nel lago della zona, conosciuto come il più tossico dell’intera penisola britannica.

Conosciuto con il soprannome di Laguna Blu, per via dell’aspetto dell’acqua e del fondale, il lago del Derbyshire in realtà è una trappola per turisti. Il colore splendente, infatti, attira i visitatori, illudendoli che quel colore cristallino sia sintomo di pulizia. In realtà il sito è pieno di rifiuti tossici e sono proprio questi che conferiscono a quello specchio d’acqua un colore così esteticamente appagante. Oltre alle scorie, per anni sono stati gettati nel lago escrementi e persino automobili.

Lago più tossico d’Inghilterra, le autorità avvisano i turisti

Al fine di evitare che ulteriori turisti facessero l’errore di fare un bagno in quelle acque non salutari, le autorità hanno spiegato loro che il ph dell’acqua è pari a quello della candeggina e che dunque fare un bagno in quel lago è come farlo in una tinozza piena del liquido tossico. In un post pubblicato dai Vigili del Fuoco si legge: “Siamo a conoscenza del fatto che le persone continuano a visitare la cava di Harpur Hill, conosciuta come Laguna blu. Sapete che il colore blu è dato dalle infiltrazioni di rifiuti tossici provenienti dalla cava e che il ph è pari a quello della candeggina? Vi fareste un bagno?”.

