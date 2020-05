Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è finita di nuovo? La conferma della showgirl

Belen Rodriguez conferma su Instagram la crisi con Stefano De Martino.

Un vero fulmine a ciel sereno per gli amanti del gossip e nella fattispecie della coppia. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sarebbero nuovamente lasciati. Nelle ultime ore, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo le quali la showgirl argentina ed il ballerino e conduttore napoletano si sarebbero detti addio.

Stefano, in questi giorni, si trova a Napoli, sua città natale che ha raggiunto, in piena pandemia, per registrare le nuove puntate di “Made in Sud”, programma comico del quale sarà al timone su Raidue. Belen è rimasta a Milano ed i più attenti hanno notato un particolare non di poco conto: ultimamente, nei suoi scatti Instagram, non indossa più la fede nuziale che aveva nuovamente messo all’anulare dal riavvicinamento con Stefanom, avvenuto nel 2019. Ma non è tutto, poichè si parla, addirittura, di un presunto riavvicinamento con l’ex Andrea Iannone, recentemente incontrato in un ristorante, durante una cena con il fratello Jeremias.

Le parole di Belen Rodriguez su Instagram

Per mettere a tacere qualsiasi tipo di illazione, Belen ha pubblicato un video su Instagram, attraverso il quale ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Ecco cosa ha detto:

“Non ho mai fatto questo genere di cose, ma mi devo tutelare. Non sono più una ragazzina, sono una madre, sono una donna adulta. Sono giorni difficili e non sto bene perché non me lo aspettavo. E se dicono cose sul mio conto, io devo fare cose come queste, le parole devono uscire dalla mia bocca. Penso sia normale che quando vivi un momento difficile, la tua famiglia ti prende, ti porta in un ristorante e cerca di farti distrarre per non pensare ad altre cose. Solo questo. Non accetto che vengano dette cose non vere sul mio conto”.

Maria Rita Gagliardi

