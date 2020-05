Bimba morsa due volte da una vipera durante una passeggiata: è molto grave

Versa in gravi condizioni una bimba di 7 anni attaccata da una vipera mentre faceva un’escursione con la famiglia

Doveva essere una giornata serena trascorsa all’aperto facendo una passeggiata ma si è trasformata in un incubo. Una bimba di 7 anni è stata ripetutamente morsa da una vipera ed ora si trova in gravi condizioni, ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo la ricostruzione dei fatti la piccola stava facendo un’escursione insieme ai genitori quando, mentre stavano percorrendo una mulattiera, il serpente l’avrebbe attaccata mordendola almeno due volte.

La ricostruzione dei fatti

La famiglia risiede in un paese in provincia di Vercelli e l’incidente è avvenuto nelle prealpi biellesi la scorsa domenica pomeriggio, ma solo in queste ore è divenuto di dominio pubblico. I primi a soccorrere la bambina sono stati la madre ed il padre che hanno allertato i soccorsi: il trasporto è avvenuto pochi minuti dopo. All’ospedale di Biella Ponderano la bambina è stata sottoposta ad una serie di esami oltre che alle specifiche cure farmacologiche. Ma nel frattempo le sue condizioni sono andate via via peggiorando: i medici hanno dunque deciso di intubare la bimba e disporne il trasporto a Torino. Le sue condizioni si sono stabilizzate nelle ore successive ma i medici non hanno sciolto ancora la prognosi, che resta riservata.

