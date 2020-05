Chi è Elodie: età, biografia e curiosità della cantante passata dai reality a Sanremo

Cenni biografici su Elodie, già Big del Festival di Sanremo 2020.

Abbiamo scritto di Elodie alla vigilia del “Festival di Sanremo 2020”, condotto da Amadeus.

Riportiamo – aggiornandolo – qualche cenno biografico sulla cantante, ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi.

Elodie Di Patrizi, conosciuta solo come Elodie, è nata a Roma, il 3 maggio 1990. Nata da padre italiano e madre francese creola originaria della Guadalupa nelle Antille francesi, dopo aver lasciato la carriera da modella, essere stata eliminata durante le fasi iniziali di “X Factor” nel 2009 ed essersi trasferita a Lecce, ha esordito nel 2015 nel talent show “Amici di Maria De Filippi” (dove aveva provato a entrare nel 2009), arrivando al secondo posto e vincendo i premi “Premio della critica giornalista Vodafone” e “Premio RTL 102.5 – Amici alla radio”.

Nello stesso periodo, ha debuttato col suo primo album “Un’altra vita”, scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana degli album, oltre a essere stato certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute. L’uscita è stata accompagnata dall’omonimo singolo “Un’altra vita”. Secondo singolo estratto è stato “Amore avrai”, scritto tra gli altri da Emma. Il 23 settembre è entrato in rotazione radiofonica il terzo singolo estratto dall’album, “L’imperfezione della vita”.

Nel febbraio 2017 partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Tutta colpa mia”, scritto, tra gli altri, da Emma Marrone. Il brano giunge alla serata finale, piazzandosi all’ottavo posto. Nello stesso periodo, esce il suo secondo album “Tutta colpa mia”, che debutta alla sesta posizione nella Classifica FIMI Album. Altri singoli, estratti dal medesimo album, sono “Verrà da sè” e “Semplice”.

Il 9 maggio 2018 annuncia l’uscita del singolo “Nero Bali”, cantato insieme a Michele Bravi e Gue Pequeno, che diventa un vero e proprio tormentone estivo. Il 9 settembre 2018, Gué Pequeno attraverso Instagram ha svelato un nuovo duetto con Elodie, presente nel suo album “Sinatra”, dal titolo “Sobrio”, in uscita il 14 settembre dello stesso anno. Il 12 ottobre esce “Rambla”, singolo in collaborazione con Ghemon.

In seguito ad una operazione alle corde vocali, il 15 marzo 2019 esce “Pensare male”, singolo cantato con i The Kolors che diventa immediatamente una hit. Il 6 giugno 2019 annuncia “Margarita”, in collaborazione con Marracasch, altro tormentone estivo. Collabora con Myss Keta ne “Le ragazze di Porta Venezia”, nella versione chiamata “Manifesto”.

Il 7 gennaio annuncia sui social il suo terzo album in studio, “This Is Elodie”, in uscita il 31 gennaio in tutti i digital store ed il 7 febbraio in tutti gli store. Per l’occasione, il 9 Gennaio ha rilasciato la traccia “Non è la fine” che la vede duettare con il rapper Gemitaiz.

Dopo una relazione con il cantante Lele, conosciuto ad “Amici”, ha una relazione in corso con il rapper Marracash.

Ha partecipa al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Andromeda”, scritto per lei da Mahmood e Dardust.

Di seguito, vi mostriamo il video della canzone (giunta settima nella kermesse canora):

Maria Rita Gagliardi

(Articolo scritto il 20 gennaio 2020 da M.R.G. ed aggiornato il 27 maggio 2020 da R.D.V.)

