Giulia Salemi torna a parlare di Francesco Monte: ecco perché si sono lasciati – VIDEO

Giulia Salemi a distanza di tempo svela perché lei e Francesco Monte si sono detti addio, ecco cosa ha detto la nota influencer

Giulia Salemi ha parlato del suo libro ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’ in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Ancora oggi in molti continuano a chiedersi perché è giunta al capolinea la sua storia d’amore con Francesco Monte. Nel corso dell’intervista, riferendosi all’ex fidanzato, la Salemi ha svelato: “Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui. Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dal momento che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita.”

L’influencer ha poi aggiunto: “La verità è che non gli piaci abbastanza. A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo. Ma se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”.

Dalle ultime dichiarazioni di Giulia è facile intuire che lei e Monte si sono lasciati perché lui non provava un interesse forte al punto da rimanere insieme.

Sara Fonte

