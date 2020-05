Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2020: Toro, Leone e Sagittario sono ancora in preda al nervosismi

Mercoledì 27 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani buon recupero sia fisico sia psicologico. La prima parte dell’anno è stata complicata. Vivi una condizione particolare con molte questioni burocratiche che sono da rivedere. In amore sfrutta la carica in più che hai;

Toro. Sei molto stanco. La tua tolleranza, per quanto sia grande, ha un limite e quindi puoi diventare polemico. Oggi è una di queste giornate. Occhio in famiglia;

Gemelli. La scaltrezza che ti aiuta nella vita va sfruttata per il futuro. Puoi ripartire dopo il blocco che abbiamo vissuto. Con Saturno in buono aspetto giugno sarà importante e redditizio;

Cancro. Sei sempre legato ai ricordi, ma occhio perché possono fare male. Queste sono giornate migliori, anche se trovare un accordo in famiglia e sul lavoro non è semplice. Dentro di te ti senti meglio. Non tirare troppo per le lunghe delle trattative che possono ripartire.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi la Luna arriva nel segno e questo significa che arrivano emozioni e una maggiore forza. Non sei ancora al top: rimangono dei turbamenti nelle questioni di carattere pratico. Magari ti sei pentito di aver riallacciato i rapporti con qualcuno che si era comportato male con te. Stai aspettando una risposta che non arriva;

Vergine. L’anno è buono. Marte è dissonante e porta un po’ di agitazione in questi giorni. Spero che tu abbia superato i malintesi che ci sono stati la scorsa settimana. Le cose che stai facendo adesso ti costano fatica ed è probabile che tu nemmeno le voglia fare: ma il dovere, per te, viene prima del piacere;

Bilancia. Vorresti una solidità che ancora non c’è. I prossimi due mesi non saranno tranquilli per la professione. Potresti essere arrabbiato per un guaio che potrebbero aver combinato altre persone. Fai attenzione nei rapporti con Ariete e Cancro. Per qualcuno queste settimane saranno di rivalsa.

Scorpione. Devi fare bene i conti e avere pazienza per non entrare in escandescenza. Alterni momenti di lassismo a momenti di euforia, portati da Marte.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Stai cercando nuove emozioni, ma chi deve necessariamente stare a casa o ha troppi impegni sta un po’ male. Io credo che la giornata di oggi non sia tranquilla: è più proficua idi ieri ma ancora confusa nella relazioni;

Capricorno. A te piace costruire e non ti piacciono le persone che parlano e non concludono nulla. Hai conosciuto tante di queste persone e ora è difficile dare di nuovo fiducia a qualcuno, se una storia si è chiusa male. Sii più ottimista in amore;

Acquario. Cambiamenti di diverso tipo, a seconda dei nati del segno. C’è chi vuole cambiare radicalmente vita, c’è chi vuole cambiare aspetto fisico. Senti di doverti liberare di un peso e questo ti fa sentire spiazzato perché uscire dalle regole significa doverne costruire delle altre. Ma tu vorresti vivere senza condizionamenti;

Pesci. Il transito importante di Mercurio durerà fino a luglio e porterà qualcosa in più dal punto di visto lavorativo. Ci sono tensioni in amore. Siete fiacchi e demoralizzati. Agosto sarà un mese importante per l’amore. Fino a quel momento cerca di ottimizzare un rapporto. Le persone deluse devono attendere uno o due mesi prima di recuperare fiducia. Stai sempre attento alle persone ambigue.



Maria Mento

