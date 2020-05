Sospetta positività nelle fila del Bologna Calcio: allenamenti di gruppo sospesi, preoccupazione per Mihajlovic

Una notizia assolutamente poco confortante, quando ancora non si sa se il campionato è destinato a ripartire.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il Bologna Calcio ha riportato la notizia di una “sospetta positività” all’interno del club.

Sospetta positività emersa nell’ultima serie di esami a cui sono stati sottoposti giocatori e membri dello staff.

Per questo motivo sono interrotti gli allenamenti di gruppo (che erano iniziati settimana scorsa).

Queste le parole della società felsinea: “In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.

La notizia preoccupa soprattutto perché il tecnico della squadra Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto nei mesi scorsi a un trapianto di midollo dopo che gli era stata diagnosticata la leucemia.

In caso di confermata positività – in base all’ultima versione del protocollo approvata dal Comitato tecnico scientifico – verranno sospesi anche gli allenamenti individuali.

