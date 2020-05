Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 27 maggio 2020: su Raiuno Nero a metà, su Canale 5 Tu Si Que Vales

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 27 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 27 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “Nero a metà”: Carlo e Malik si ritrovano a indagare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma. Alba prova a resistere alle avances di Malik, mentre per il dirigente Santagata è arrivato il momento di dire addio alla squadra. La Repola, invece, è alle prese con una ragazzina, Veronica, scappata di casa per l’ennesima volta. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo show comico, con protagonista Maurizio Battista, “Poco di tanto”. In seconda serata, una nuova puntata di “Revolution-Storie dal futuro”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Ore 15:17-Attacco al treno”: Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler si incontrano la prima volta dal preside, sulla panchina dell’anticamera, in attesa di un rimprovero. Saranno ancora insieme molti anni dopo, a Parigi, davanti al Presidente della Repubblica, per ricevere la legione d’onore. In mezzo c’è un’amicizia lunga una vita, la scelta di arruolarsi (per due su tre di loro), un viaggio estivo in Europa e un treno, il Thalis delle 15:17 da Amsterdam a Parigi, che cambierà le loro vite e quelle di molte altre persone. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Tu Si Que Vales”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “La furia dei Titani”: una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra. Subito dopo, il film “10.000 A.C.”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il docureality “Cambio moglie”.

Maria Rita Gagliardi

