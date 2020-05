Twitter smentisce Trump: “Le sue parole sono false”, la replica del presidente – VIDEO

Twitter ha fatto un fact checking su un tweet di Donald Trump e ha ritenuto che le sue parole sono false, ecco come ha risposto il presidente

Ieri la parola di Donald Trump è stata messa in dubbio, per la prima volta Twitter ha fatto un fact checking su un tweet del presidente.

Il social, dopo aver proposto un testo che spiega le parole di Trump sulle modalità del voto per posta, ha concluso che le parole del presidente sono false e che il voto per posta non porterebbe a ‘elezioni falsate’.

La replica di Trump non si è fatta attendere a lungo. Il presidente su Twitter ha scritto: “Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020. Stanno dicendo che la mia dichiarazione sul voto per posta, che porterà ad una massiccia corruzione e alla frode, non è corretta, basandosi sul fact-checking delle Fake News Cnn e del Washington Post”.

E ancora: “Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola ed io, come presidente, non consentirò che accada!”.

Sara Fonte

