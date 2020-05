Che fine ha fatto Massimo D’Alema, ex Presidente del Consiglio?

A lungo uno degli uomini politici più influenti della sinistra e dell’intera Italia, Massimo D’Alema al momento è fuori dal parlamento, cosa fa oggi?

Nel corso di tutti gli anni ’90 e agli inizi dei ’00, Massimo D’Alema è stato uno dei politici più influenti del Paese. L’apice della sua carriera è stato il 1998 quando è salito al parlamento come leader della maggioranza diventando dunque presidente del Consiglio. La sua esperienza alla guida del Paese, però, è stata contrassegnata da una forte instabilità tanto da costringere alla formazione di un secondo governo tra il ’98 ed il ’99 ed alla fine anticipata dell’incarico nel 2000.

Nel 2003 diventa europarlamentare ma nel 2006 viene eletto deputato in Parlamento e lascia l’incarico europeo. Nel governo Prodi assume l’incarico di Ministro degli Esteri, ma anche questa seconda esperienza nella maggioranza di governo ha vita breve. Il governo infatti cade nel 2008 e si va a nuove elezioni. D’Alema è stato anche uno degli artefici della creazione del PD, partito al quale è appartenuto sino al 2017, anno in cui le frizioni con Renzi lo portano a scindersi e creare il partito Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista. Si candida alle politiche del 2018, ma non riesce ad ottenere un posto in parlamento.

Che fine ha fatto D’Alema?

Al termine di quella campagna elettorale, D’Alema si è allontanato gioco forza dalla politica nazionale. Giornalista e uomo di grande cultura, l’ex presidente nel tempo libero ama leggere, scrivere, coltivare vino e andare a vela. Ciò non significa che quando chiamato non intervenga per dare la propria opinione su quanto accade in Italia e nel mondo.

Proprio di recente, ospite della trasmissione ‘In mezz’ora in Più‘, D’Alema ha aspramente criticato la decisione degli Usa di inimicarsi la Cina spingendola ad un’alleanza con la Russia e creando una separazione economico-politica potenzialmente dannosa. Sulle decisioni dell’Europa di finanziare una ripartenza comune, invece, spera che si tratti dell’inizio di un nuovo percorso, in cui tutti i Paesi membri possano viaggiare ad eguale velocità.

