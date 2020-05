Clarissa Burt, qual’è il suo stato sentimentale

Lo stato sentimentale dell’attrice Clarissa Burt.

Questo pomeriggio, Clarissa Burt è stata ospite a “Vieni da me”, programma del pomeriggio di Raiuno, condotto, dal lunedì al venerdì, da Caterina Balivo. L’attrice ha rilasciato un’intervista esclusiva, attraverso la quale ha ripercorso la sua carriera e la sua vita sentimentale. A proposito di questioni amorose , qual è l’attuale sentimentale di Clarrisa?

Lo status sentimentale di Clarissa Burt

Clarissa, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, sul finire degli anni 80′ è stata la compagna dell’attore Massimo Troisi. A proposito dell’indimenticato collega, in una intervista, ha dichiarato:

“Massimo amava far ridere la gente, in maniera semplice e intelligente. E non voleva apparire a tutti i costi”.

Oggi, Clarissa, che raramente appare in tv, risulta essere single. Solo un anno fa, parlando della sua condizione sentimentale, ha rivelato:

“L’amore è in standby. Non sono una che cerca un uomo a tutti i costi. Se capita quello giusto bene, altrimenti ne faccio a meno. Sono molto fatalista e per ora sono single. Ho amato, sono stata amata. Gli uomini mi hanno spesso raccontato un sacco di bugie, ho creduto a quello che mi hanno detto, ma questo non mi ha incattivita. Tutto mi ha aiutato a crescere, a maturare e a capire quello che volevo davvero essere e ciò che volevo fare”.

Speriamo che il suo cuore torni presto a battere!

Maria Rita Gagliardi

