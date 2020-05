Cotto e Mangiato, ricetta 28 Maggio: gratin di patate

Ricetta

Gli ingredienti sono:

Prendere la patata e metterla a cuocere a vapore. Nel frattempo tagliare a fette una cipolla e metterla ad appassire in padella con dell’olio. Quando la patata sarà pronta affettarla e metterla da parte.

Prendere una pirofila e mettere uno strato di cipolla. Poi appoggiare le fette di patate (anche con la buccia) per il secondo strato. In un bicchiere mixa uovo e formaggio grattugiato poi appoggialo sullo strato di patate. Ultimo tocco con rosmarino e pangrattato e mettere in forno. Cuocere a 180 gradi per 10 minuti, e gli ultimi minuti far fare la crosta attaccando il grill.