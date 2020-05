Maddie McCann, ancora la medium persiana: “Ha visto i veri genitori in sogno”

Avevamo scritto giusto un paio di settimane fa delle parole di Fia Johansson, veggente interpellata dai tabloid inglesi in merito alla scomparsa di Maddie McCann, avvenuta ormai circa 14 anni fa a Praia da Luz.

La medium persiana è tornata sul tema, intervistata dal Daily Star Online.

Ha parlato nuovamente di Maddie che secondo lei è viva e vive in Germania.

“Vive tranquillamente la situazione legata alle distanze sociali perché è in contatto con molti amici e persone dice loro: ‘Sapete ragazzi, non posso uscire perché mia mamma e mio papà sono anziani’ (i genitori “adottivi” avrebbero infatti 70 anni, ndr)”.

Per questo motivo, secondo la medium, la quarantena è stata complicata, ma anche un momento per guardarsi dentro: “Quindi questa quarantena è stata dura ma le è servita per una analisi interiore. Ha avuto un paio di sogni e un paio di desideri che in realtà le hanno iniziato a fare provare che c’è qualcosa che non va”.

Che tipo di sogni? “Potrebbe essere un sogno vivido sui suoi veri genitori perché i suoi veri genitori sono molto legati a lei e sono così preoccupati e sentono che Madeleine è viva, hanno ovviamente paura del Covid-19 e sperano che la loro figlia non lo prenda e che stia bene”.

“Vedo che delle energie vivide provengono dai veri genitori, lei cattura queste energie vivide e penso che sia per questo che ha questo tipo di sensazione del tipo ‘Wow, mi sento davvero super connessa a qualcosa ma non riesco a capire cosa – Sento che delle persone sono preoccupate per me, ma in realtà non le riconosco e non riesco a vederle’. Quindi in qualche modo queste energie vivide stanno venendo canalizzate perché se sei la madre o il padre biologico puoi canalizzarle verso tuo figlio”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!