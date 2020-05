Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2020: Cancro e Bilancia alle prese con i contratti

Giovedì 28 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Situazione particolare grazie a una bella Luna che ti porta a volerti rimettere in gioco. Mercurio dissonante parla di questioni economiche da mettere in regola. Tutto dipende dall’età e da quello che si è fatto nella vita. Energia per l’amore. Ci sarà un cambiamento entro il mese di agosto. Intanto, hai una buona capacità di importi;

Toro. Qualcosa non va e te ne rendi conto. Probabilmente tutte le questioni sono sulle tue spalle e senti fatica: del resto, Saturno è dissonante. Dispute con chi non vede di buon occhio le cose che vuoi fare, ma tu sei anche caparbio. Cerca di avere cautela nei rapporti con Acquario e Leone;

Gemelli. Importante ritrovare l’unione del nucleo familiare. Chi negli ultimi anni non si è innamorato o chi si è guardato attorno dovrebbe ritrovare questo punto di riferimento. Tutto ti deve condurre alla stabilità interiore, e gli affetti ti saranno d’aiuto;

Cancro. Energia e forza. Hai dei problemi? Sì, con i contratti. Mercurio è positivo e sta effettuando un lungo transito nel tuo cielo, ma non sono consentite le mediazioni. Adesso le cose che fai sono sperimentali. L’opposizione di Giove parla di entrate minori, probabilmente diverse da quelle che avresti sperato. L’amore è tranquillo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Luna nel segno. Oggi giornata interessante nei rapporti con Vergine e Cancro. Tu vorresti portare avanti grandi progetti, ma non puoi perché devi fare attenzione alle entrate economiche. Molto dipende da te. Un aiuto, sul lavoro, potrebbe arrivare da un Acquario;

Vergine. Giornate interessanti per i rapporti interpersonali L’amore resta in ombra perché tu pensi soprattutto alle questioni pratiche. Esci da alcune settimane in cui hai sentito tanto la stanchezza;

Bilancia. Luna favorevole e Venere in ottimo aspetto: l’amore torna a essere di riferimento nella tua vita. L’importante sarà trovare l’affinità nella coppia. Sul lavoro sei in attesa di una riconferma o di un cambiamento: la cosa non sarà immediata;

Scorpione. Condizione di grande agitazione che si protrae da ieri. Devi superare la stanchezza. Quel che è certo è che la tua vita deve cambiare.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sfrutta la Luna interessante che hai oggi. L’amore è difficile da gestire e devi evitare di cadere in tentazione. Hai bisogno di libertà perché potresti aver risentito molto del lockdown;

Capricorno. Giornata potente. Il momento è utile, anche per far fronte a qualche problema personale. Tu usi tranquillità e saggezza. Buone notizie in vista del prossimo anno. I prossimi due mesi saranno turbolenti per contratti e denaro;

Acquario. Tu sei quel tipo di persona che quando decide una cosa non torna indietro. Sei forte nelle relazioni con gli altri. Devi portare avanti progetti importanti e cercare di risolvere un forte dubbio che ci potrebbe essere in amore. Ora devi riorganizzare la tua vita ed è difficile perché tu non sei il tipo da organizzazione ma più da cogli l’attimo;

Pesci. Marte e Venere sono in aspetto particolare. Non ti fermi mai e sei anche stanco. L’amore non funziona tanto bene. In alcuni casi ci saranno crisi profonde. Potresti essere lontano dal partner e questo pesa.

