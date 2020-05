Pierluigi Diaco introduce Io e te che prenderà il posto di Vieni da me su Raiuno

Attraverso le pagine di “Tv Sorrisi e Canzoni”, Pierluigi Diaco parla del suo nuovo programma “Io e te”, in onda su Raiuno.

Partirà il prossimo 1 giugno su Raiuno, nella fascia che va dalle 14:00 alle 15:40 (attualmente ricoperta da “Vieni da me”, talk show condotto da Caterina Balivo), il programma di Pierluigi Diaco, “Io e te”. La trasmissione, che andrà in onda fino al prossimo 4 settembre, in realtà, è nata un anno fa e, visto il gradimento, è stato riproposto anche durante i mesi invernali, il sabato in seconda serata. A partire dalla prossima settimana, torna in tv in una nuova collocazione e con una nuova co conduzione.

Le novità dell’edizione pomeridiana di “Io e te”

Attraverso le pagine del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, Diaco ha parlato delle novità che caratterizzano la nuova edizione del programma:

“imane l’intervista di apertura al personaggio famoso. A seguire ci sarà l’ascolto di una canzone, accompagnato da delle immagini. Poi la posta di “Io e te” e le storie d’amore delle coppie over 70 che stanno insieme da una vita. Invece nell’ultima parte abbiamo tolto il talk e, visto l’affetto che il pubblico ha dimostrato verso il mio bassotto, l’abbiamo sostituito con “Gli amici di Ugo””.

“Gli amici di Ugo” sarà una rubrica dedicata al mondo degli animali:

“Si tratta di una rubrica di circa 20 minuti, con tanto di sigla, dove ogni giorno un animale domestico si racconta attraverso l’album dei ricordi del suo padrone, famoso o no, non importa, collegato da casa. È la prima volta che si potrà parlare di animali senza che siano usati come accessori per strappare un sorriso. Vorrei fosse una sorta di seduta psicoanalitica in cui si racconta il rapporto straordinario con il proprio animale”.

Ad affiancare Pierluigi, al posto di Valeria Graci e Sandra Milo, ci sarà Katia Ricciarelli:

“Katia Ricciarelli torna in tv dopo tanti anni. ono onorato di averla al mio fianco. Quando l’abbiamo chiamata mi ha colpito la sua reazione. Mi ha detto: “Mi piace la gentilezza del programma” e ha accettato. Per lei sarà un cambio di vita importante perché dal lago di Garda si trasferirà a Roma per tutta l’estate. Aprirà il programma con me e Santino, il “custode del gossip che fu”, oi tornerà nel momento della posta. Le inoltrerò le mail e le lettere che riceveremo e lei risponderà. Non saranno solo questioni di cuore, ma più una posta dell’anima. Poi, essendo un’amante degli animali, sarà anche nella parte “Gli amici di Ugo””.

Uno spazio del programma sarà riservato anche all’emergenza COVID-19:

“Voglio regalare serenità alla gente. Però, nella pagina dedicata alle storie degli over 70, mi piacerebbe una volta alla settimana onorare la memoria dei nonni saliti in cielo durante l’emergenza, restituendo loro la memoria e la dignità che meritano”.

Appuntamento a partire da lunedì 1 giugno, alle 14:00, con “Io e te”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!