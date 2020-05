Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 28 maggio 2020: su Raiuno Vivi e lascia vivere, su Canale 5 Femmine contro Maschi

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 28 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 28 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”: in ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni, nel suo nascondiglio, viene a sapere dell’incidente di Giovanni e decide di rischiare pur di rivedere il ragazzo, al quale si è legato come ad un figlio. Renato riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Morte sulla scogliera”: il capo della polizia Kessler indaga su un caso spinoso, a quattro anni dall’omicidio di una studentessa. Il presunto suicidio di un uomo, Jacob, si complica quando si scopre che non vi è traccia della moglie e della figlioletta. L’unico componente della famiglia che viene rintracciato è il figlio, Yom. In seconda serata, il documentario “RAI, storia di un’italiana”.

Su Rai 3 va in onda il film “Air Force One”: dopo una visita ufficiale a Mosca, alcuni terroristi si infiltrano nell’aereo presidenziale e durante il volo prendono in ostaggio l’equipaggio. Il presidente riesce a nascondersi nel vano bagagli e da lì cerca da solo di sgominare i dirottatori che intanto hanno richiesto a Washington che il loro capo venga liberato. Subito dopo, lo show “Sostiene Bollani Reloaded”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Dritto e rovescio”, seguito dal film “Una donna a limite”.

Su Canale 5 va in onda il film “Femmine contro Maschi”: sequel di “Maschi contro Femmine”, scontri e incontri tragicomici tra la realtà maschile e quella femminile. In questo capitolo, vengono approfondite le storie dei personaggi che erano in secondo piano nel film precedente. A seguire, nuovo appuntamento con “L’intervista”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games-Il canto della rivolta”: Katniss Everdeen ha accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, icona della ribellione e si rende conto che non deve più combattere solo per la sopravvivenza, ma per il futuro della nazione. Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow per la resa dei conti finale. Insieme ai suoi più cari amici, inclusi Gale, Finnick e Peeta, Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, rischiando la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del Presidente Snow, sempre più intenzionato a distruggerla. Le trappole mortali, i nemici e le scelte morali che aspettano Katniss la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia mai combattuto negli Hunger Games. In seconda serata, la serie tv “Childhood’s End – I bambini”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento sull’attualità e politica “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “The Impossible”: Natale 2004. Maria e Henry si trovano in vacanza insieme ai tre figli, nelle paradisiache spiagge della Thailandia. Mentre si riprendono ai bordi della piscina dalla notte di festeggiamenti appena trascorsa, la famiglia è costretta a fare i conti con lo tsunami, una montagna d’acqua che invade ogni cosa, trascinando via tutto ciò che incontra. Durante la loro lotta per la sopravvivenza, si accorgeranno di come la popolazione locale, nonostante il dolore e la disperazione, abbia conservato il coraggio, la gentilezza e la compassione che da sempre la caratterizza.

Maria Rita Gagliardi

