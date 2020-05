Vieni da Me, le confessioni della Isoardi alla Balivo: “Ti bacerei sulle labbra. Con gli uomini? Ci penso da sola!”

Durante la puntata di Vieni da Me odierna, gli ospiti presenti sul palco del programma condotto da Caterina Balivo sono Elisa Isoardi, Sergio Cammariere e Clarissa Burt.

Elisa Isoardi, reduce dalla puntata odierna de La Prova del Cuoco, è stata la protagonista della prima intervista condotta dalla Balivo.

Una intervista in cui – come sempre durante il programma del primo pomeriggio di Rai 1 – è stata ripercorsa la carriera della Isoardi, da Miss Italia ad oggi – passando per la possibilità per la Isoardi di darsi alla recitazione (ma alla conduttrice de La Prova del Cuoco basta la sua attuale professione che – a suo dire, ma ne siamo certi – è già complicato).

Una battuta contro gli hater (cui ormai la Isoardi non presta attenzione, soprattutto quando si tratta di battute sul suo fisico – come quelle sui suoi polpacci, da ex ciclista) fino a delle confessioni “piccanti” (ovviamente tutte dette con estremo spirito, col sorriso sulle labbra).

La prima, dopo aver mostrato il video della Isoardi in compagnia del suo compagno di lavoro Claudio Lippi (“Gli voglio un bene dell’anima a zio Claudio”), è legato alla battuta rivolta alla Balivo: “Se non ci fosse il metro di distanza, ti bacerei anche a te sulle labbra adesso“.

Quindi – una rivelazione en passant (“Con gli uomini? Ci penso da sola!”) – prima di raccontare che l’uomo della sua vita, al momento, è il cagnolino Zenit: “E sì, è l’unico che è rimasto. E’ l’unico che resiste”.

