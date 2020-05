Chi è Karen Kokeshi, fidanzata di Fabio Rovazzi: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Karen Kokeshi, fidanzata di Fabio Rovazzi.

Questo pomeriggio, Fabio Rovazzi è stato ospite a “Vieni da me”, salotto televisivo di Raiuno condotto, dal lunedì al venerdì, da Caterina Balivo. Il cantante, amatissimo dei giovani, si è raccontato, parlando della sua vita lavorativa e dell’amore per la sua compagna Karen Kokeshi. Ecco qualche cenno biografico sulla youtuber.

Karen Kokeshi, vero nome Karen Rebecca Casiraghi, è nata a Verona, il 4 dicembre 1994. Sin da giovane, si appassiona al mondo dei video e delle arti visive in generale. Sin dal suo trasferimento a Roma, sogna di diventare una youtuber ed influencer. Ne 2009, apre il suo canale Youtube ma il successo arriva più tardi, intorno al 2016 quando comincia a specializzarsi nel montaggio video e a parlare di sigarette elettroniche facendo prove e recensioni. Partecipa, nel 2017, alla “Svapo Battle”, un reality che mette di fronte diverse persone appassionate di sigaretta elettronica con lo scopo di creare il miglior liquido per lo svapo. Fa parte dell’agenzia di Fedez, “Newtopia”.

Biografia e curiosità su Karen Kokeshi

Si fidanza con Fabio Rovazzi nel maggio del 2019. In questo anno di relazione, la coppia ha condiviso alcuni scatti su Instagram, che testimoniano diversi viaggi fatti insieme di cui uno a New York per il compleanno della ragazza. In questo viaggio, hanno visitato anche Hollywood e L’Area 51. Hanno sfilato insieme anche sul red carpet della “Mostra del Cinema di Venezia” e questa è stata la loro prima uscita pubblica come coppia. La coppia ha partecipato anche all’anteprima mondiale di “Star Wars”. In generale i due ragazzi condividono uno spirito ironico e un modo di fare molto alla mano che li avvicina parecchio ai loro fans.

Karen ha quasi 700mila followers su Instagram. Ha paura dei ragni tanto da soffrire di una vera e propria aracnofobia. Si è laureata da poco ed è una una giocatrice di LOL, il videogioco “League Of Legends”. Il suo canale Youtube conta circa 550mila iscritti.

Maria Rita Gagliardi

