Chi è Martina Colombari, attrice ed ex Miss Italia: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Martina Colombari, attrice ed ex “Miss Italia”.

Questo pomeriggio, Martina Colombari è stata ospite a “Vieni da me”, salotto televisivo di Raiuno, condotto da Caterina Balivo dal lunedì al venerdì. Alla padrona di casa, l’attrice ed ex “Miss Italia” ha parlato a lungo di sè, tra carriera e vita privata. Ecco per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Martina Colombari è nata a Riccione, il 10 luglio 1975. A Riccione ha conseguito la maturità scientifica. Nell’ottobre 1991, a 16 anni, subito dopo essere stata eletta Miss Italia, viene chiamata dall’agenzia internazionale di modelle “Riccardo Gay Model Management” e viene inserita tra le top models internazionali dell’epoca. Lavora per i più importanti stilisti italiani e partecipa ai più importanti eventi di moda televisivi del periodo, come “Donna sotto le stelle” nella cornice di Piazza di Spagna e successivamente Piazza Navona. Inizia, così, una ventennale carriera nella moda, che la porta a lavorare con i più grandi fotografi del mondo e le più importanti maison. Presta la sua immagine a numerosi marchi per campagne pubblicitarie di abbigliamento, accessori, cosmetici e prodotti di lusso. È presente costantemente su testate italiane di moda e lusso come “Vanity Fair”, “Grazia”, “Lampoon” e “Style”.

Parallelamente, inizia a lavorare in televisione con il ruolo di co-conduttrice in vari programmi: “Un disco per l’estate”, “Vota la voce”, “Super”, “Juve centus”, “Controcampo“, “Goleada” e “Galagoal”. Dopo aver studiato dizione con l’attrice Giorgia Trasselli, nel 1991 debutta come attrice nel film “Abbronzatissimi”, a cui seguono “Paparazzi”, e “Quello che le donne non dicono”.

Nel 2002, esordisce come attrice televisiva nella serie tv di Canale 5, “Carabinieri”, in cui è Gioia Capello, ruolo che ha anche in “Carabinieri 2”. L’anno successivo, è protagonista nel ruolo della nutrizionista Carlotta Wilson nella terza stagione di “Un medico in famiglia”. Nel 2004 è su Rai 2 come protagonista della serie “Diritto di difesa”. Nel 2006, delle due stagioni della sit-com “Radio Sex”, trasmesse da Alice Home TV e poi dal canale satellitare SKY Show, oltre ad apparire su Canale 5 in alcuni episodi de “I Cesaroni”. Nel 2008, ritorna a interpretare il ruolo di Gioia Capello nella sesta stagione di “Carabinieri” e di Rachele nella seconda stagione de “I Cesaroni”. Nello stesso anno, è tra gli interpreti della miniserie tv di Rai Uno, “Fidati di me” e del film di Canale 5, “Vip”.

Nel 2009, partecipa come guest star ad un episodio della fiction RAI “Don Matteo 7”. Nel 2010 è interprete di “Al di là del lago”, fiction di Canale 5 e, nello stesso anno, è protagonista della fiction “Il restauratore”.

Nel novembre 2010, firma la mostra fotografica “Martina_invisibile”, autoritratti scattati dalla stessa Martina, come soggetto principale, che vengono esposti a Milano allo Spazio Forma. Il 16 febbraio 2011 esce il libro autobiografico “La vita è una”. Nel 2011, partecipa come concorrente del talent show “Baila!”, condotto su Canale 5 da Barbara d’Urso, ballando in coppia con il nuotatore Luca Marin. Sempre nello stesso anno, interpreta nuovamente il ruolo di Maddalena nella serie televisiva “Il restauratore”, in onda dall’8 gennaio 2012 su Rai Uno. Nel marzo 2012 ha girato il film “Barbara ed Io”.

Nel 2014, esce il film “Bologna 2 agosto – i giorni della collera”. Recita nel musical “La febbre del sabato sera” al Teatro Nazionale di Milano (2012-2013) e in “The Best of Musical – Tour Nazionale 2014”.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata con Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente, si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004 e dal quale ha avuto un figlio, Achille, nato il 2 ottobre dello stesso anno.

Maria Rita Gagliardi

