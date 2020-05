Coronavirus, la Grecia riapre a 29 nazioni ed esclude l’Italia

La Grecia riapre i confini per i turisti ma non a tutti. Permesso lo scalo negli aeroporti ellenici agli abitanti di 29 Paesi ma mancano gli italiani.

Le nazioni europee stanno cominciando a pianificare la stagione estiva e quindi pensano a come e a chi riaprire i propri confini. La prima a fare un passo avanti deciso in tal senso è stata la Grecia che oggi ha pubblicato una lista di Paesi dai quali sono accettati turisti. Si tratta di una scelta ponderata e basata sui dati epidemiologici e sulle indicazioni dell’Easa. Come precisato sul quotidiano ateniese Kathimerini, ovviamente ciò che conta non è la nazionalità dei turisti ma il Paese di provenienza.

Con questa decisione si permetterà ai turisti di effettuare il soggiorno senza bisogno di osservare il periodo di isolamento di 14 giorni. Agli aeroporti in ogni caso verranno effettuati i test della temperatura e controlli a campione. Tale lista è solamente provvisoria e verrà modificata per il mese di luglio. La speranza è che i dati epidemiologici dei Paesi esclusi possano migliorare e che, dunque, anche gli abitanti di questi possano essere inclusi tra i ben accetti.

La Grecia riapre al turismo ma esclude l’Italia

Ecco dunque la lista dei 29 Paesi i cui abitanti potranno viaggiare in Grecia a partire da giugno: Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia.

Si può notare con semplicità che l’Italia è stata esclusa, ma non è l’unica esclusione eccellente visto che alla lista mancano anche Gran Bretagna, Spagna e Francia, le tre nazioni europee maggiormente colpite dalla pandemia. L’Italia d’altronde è la nazione da cui la pandemia è partita con vigore in Europa e quella che spaventa un po’ tutti. A breve anche l’Austria riaprirà i propri confini con la Germania e valuta di riaprirli agli altri Paesi limitrofi. Tuttavia il cancelliere Sebastian Kurz ha precisato: “La situazione in Italia è quella più difficile. Cerchiamo comunque a breve una soluzione. I dettagli non saranno presentati prima di mercoledì”.

