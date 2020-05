Fa un esperimento di scienze in casa: 11enne investito da una fiammata, è gravissimo

Un esperimento per la scuola fatto a casa è finito malissimo: un ragazzino ha riportato gravi ustioni ed è ricoverato in coma farmacologico. Sotto choc la madre

Un esperimento di scienze ‘fai da te’ ha avuto conseguenze gravissime sul corpo di un ragazzino di soli 11 anni. L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì nel comune di Collegno, in provincia di Torino: il giovane stava tentando, nella sua casa, un esperimento scientifico quando improvvisamente una fiammata lo ha investito in pieno. La madre, che ha sentito le urla del figlio, è stata la prima ad allertare i soccorsi ma poco dopo si è sentita male: l’11enne ha infatti riportato ustioni gravissime su buona parte del corpo. Tutto è successo intorno alle 22.30 in un’abitazione situata in via Gobetti: gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti accertando che il ragazzino stava facendo un esperimento scientifico per la scuola. Qualcosa sarebbe andato storto e si sarebbe generata la pericolosa fiammata che lo ha investito.

Gravissime ustioni di secondo e terzo grado sul corpo

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Regina Margherita dove i medici hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo, le più gravi su volto e torace oltre che schiena ed arti: versa ora in gravi condizioni tanto che si è reso necessario indurre il coma farmacologico per intubarlo. Non ha mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso ma i sanitari si sono dovuti occupare anche della madre, che poco dopo a causa dello choc si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, diversi mezzi della Croce Verde di Villastellone e di Rivoli, i vigili del fuoco (il cui intervento non si è però reso necessario) ed i carabinieri della stazione di Collegno che nell’abitazione hanno trovato un quaderno di scienze con frasi relative all’esperimento ed un accendino usato dal ragazzino per accendere un mix composto da bicarbonato, zucchero, sabbia e alcol.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!