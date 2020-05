Ritirato prodotto alimentare per allergene non dichiarato in etichetta: il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha annunciato attraverso il proprio sito il richiamo per rischio presenza di allergeni in un prodotto a marchio Despar Vital.

Si tratta della confezione da 375 grammi dei cerali multigrain di riso e frumento integrale.

Il lotto interessato è quello prodotto il 16/04/2020 (scadenza 16/10/2021).

Come spiega il ministero della Salute, si tratta di una “problematica di errato confezionamento: l’astuccio in vendita non contiene la versione classica del prodotto ma quella con cioccolato fondente. Il cioccolato contiene lecitina di soia, allergene non dichiarato in etichetta”.

Il prodotto è stato confezionato dall’azienda Molino Nicoli, nel bergamasco e come ulteriormente indicato dalla nota diramata dal ministero della Salute:

“La data di scadenza del prodotto è stampata sulla patella superiore dell’astuccio. Il richiamo si riferisce solo al prodotto menzionato e limitatamente alla scadenza indicata (16/10/2021). I consumatori che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di riportarlo e riconsegnarlo al punto vendita”.

