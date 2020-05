Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 29 maggio 2020: su Raiuno Il figlio della luna, su Canale 5 Amici Speciali

Gli ascolti tv primetime di venerdì 29 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 29 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film, in replica, “Il figlio della luna”: la storia vera del fisico nucleare Fulvio Frisone affetto da tetraplegia spastica distonica grave, al punto da impedirgli persino di parlare. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3 va in onda il film “Euforia”: Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nel la piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita, però, li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia. In seconda serata, il documentario “Quello che serve”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda la semifinale di “Amici Speciali”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast and Furious”: poliziotto, infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto, coinvolta in loschi traffici e attività illegali. A seguire, il film “Arac Attack-Mostri a otto zampe”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Fratelli di Crozza”.

Maria Rita Gagliardi

