Chi è Penny Lane, Madre Natura di Ciao Darwin 7-La Ressurezione: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Penny Lane, “Madre Natura” di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda, in replica, la prima puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. “Madre Natura” della puntata sarà la statuaria Penny Lane. Ecco qualche cenno biografico sulla bellissima modella inglese.

Penny Lane è nata a Cheshire, Inghilterra, il 13 dicembre del 1994. Modella affermatissima nel campo della moda, il suo nome è identico a quello di una delle vie più celebri di Liverpool, reso famoso dall’omonima canzone dei Beatles. In questi anni, Penny ha lavorato con i più grandi della moda, da Giorgio Armani a Calvin Klein, di cui è stata protagonista di svariate pubblicità.

Qualche anno fa, in tutta la sua prorompente bellezza, ha posato anche per una copertina di “Vanity Fair”, al fianco del cantante italiano Tiziano Ferro. Poco o nulla si sa sulla sua vita privata e sulle relazioni sentimentali, Penny ama condividere sui social il suo lavoro e le sue foto, ma da queste si nota solamente l’amore per il cane, un simpatico Yorkshire.

Maria Rita Gagliardi

