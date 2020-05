La Boschi torna sulla foto fake in perizoma: “Mi ha fatto male vedere quell’immagine falsa di me

La foto divenne presto virale.

Ovviamente (ma repetita iuvant) si trattava di un fake – ne scrivemmo già a suo tempo.

Parliamo della foto di Maria Elena Boschi che giura al Colle da Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

Una foto in cui si vede un perizoma spuntare dal suo elegantissimo completo blu.

Un fotomontaggio da due lire.

A distanza di parecchio tempo da quella foto, intervistata da Leggo, la Boschi è tornata sul tema: “Mi ha fatto male vedere quell’immagine falsa di me, a ritrarre proprio il momento più importante: quella foto venne ripresa anche all’estero, come se fosse vera”.

Al netto del dolore, Boschi racconta della sua forte reazione: “Con determinazione. Al di là del dolore iniziale, ho sentito il bisogno di dimostrare che non contava il mio aspetto fisico né l’abbigliamento che avevo scelto, che poi non era niente di particolare. Contava il mio impegno. È come nelle arti marziali: sfrutti l’aggressione per trarne il tuo punto di forza”.

Parole che possono essere d’esempio per chiunque subisca atti di bullismo sul web.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!