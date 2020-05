Minneapolis, continua la protesta negli Usa: 19enne ucciso a Detroit – VIDEO

Ieri notte è scoppiato un incendio fuori dal commissariato degli ex poliziotti coinvolti nella morte di Floyd. La gente continua a scagliarsi contro Trump e la polizia per chiedere giustizia per Floyd.

Le proteste non si stanno manifestando solo a Minneapolis. Circa 30 persone sono state arrestate a New York, scese in strada a protestare in cerca di giustizia. Sono esplosi invece colpi di arma da fuoco a Denver.

A Detroit un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, gli spari provenivano da un Suv. I proiettili erano rivolti contro una folla di persone che stava manifestando per l’uccisione dell’afroamericano.

Sara Fonte