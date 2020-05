Sondaggi politici, tracollo Lega e M5S. PD stabile, “boom” di Fratelli d’Italia

La Lega continua a perdere voti, mentre l’ascesa di Fratelli d’Italia sembra ormai inarrestabile.

E’ questo il quadro che emerge dai sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera, che registrano una perdita notevole per la formazione politica guidata da Matteo Salvini. Stando ai dati, infatti, la Lega perderebbe addirittura l’1,1% rispetto alle ultime rilevazioni, che risalgono allo scorso mese di aprile.

La crisi del Carroccio, cominciata praticamente dopo la fine dell’esperienza del governo gialloverde determinata proprio da Salvini lo scorso agosto, è ormai un dato di fatto. Per Ipsos, la Lega otterrebbe solo il 24,3% dei consensi, con il Partito Democratico ormai alle calcagna.

I “dem” non avanzano e non indietreggiano, mantenendo un 21,2% delle preferenze che consente di “vedere” ormai la Lega. Una situazione simile a quella di Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia, con i grillini che ormai temono il sorpasso degli ex AN.

Fratelli d’Italia sta per sorpassare il Movimento 5 Stelle

Il M5S perde due punti rispetto alle rilevazioni di aprile e si ferma al 16,7%. Al contrario, Fratelli d’Italia continua ad ottenere consensi su consensi: per Ipsos, la forza politica della leader Giorgia Meloni è al 16,2% delle preferenze, il valore più alto mai registrato finora.

Forza Italia è data al 7,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi non andrebbe oltre il 3% dei voti. Tra i piccoli partiti si segnala una crescita di Azione di Carlo Calenda, che arriva al 2,2% delle preferenze.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!