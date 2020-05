Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 30 maggio 2020: su Rai 1 Gigi, questo sono io, su Canale 5 Ciao Darwin 7- La Resurrezione

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 30 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 30 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show in replica, con protagonista Gigi D’Alessio, “Gigi, questo sono io”. A seguire, “Techetechetè-Dolcissime le mie malinconie”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”. In seconda serata, “Speciale Tg2”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Aspettando le parole”, seguita dalla serie tv “Liberi tutti”.

Passiamo alle Reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento sull’attualità e politica “Stasera Italia Weekend Speciale”. Subito dopo, il film “La notte brava del soldato Jonathan”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Garfield 2”: nuova avventura per il gattone: stavolta Garfield incontrerà un suo sosia Inglese. A seguire, il film “Lupin III – L’elusività della nebbia”.

Su La 7 va in onda il film “Un colpo perfetto”: Londra, primi anni 60. Mr. Hobbs, un uomo delle pulizie, è sul punto di ritirarsi, ma non vuole farlo a mani vuote; chiede, quindi, a Laura Quinn, una insoddisfatta executive, di aiutarlo a derubare la London Diamond Corporation, la società per la quale i due lavorano. In seconda serata, il film “Misterioso omicidio a Manhattan”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Agente 007-Zona pericolo”: James Bond è impegnato in un’esercitazione, durante la quale, però, deve eliminare un agente che gli ha sparato sul serio. Dopo questo prologo, viene inviato a Bratislava per organizzare la defezione di Georgi Koskov, un generale del Kgb. Qui sventa un attentato organizzato da una graziosa violoncellista-spia. Si reca, quindi, in Afghanistan, dove scopre che dietro a tutto si cela proprio Koskov.

Rai 1

21:21 Gigi, questo sono io

23:30 Techetechetè-Dolcissime le mie malinconie

Rai 2

21:20 Petrolio Antivirus

23:30 Speciale Tg2

Rai 3

21:20 Aspettando le parole

22:00 Liberi tutti

Rete 4

21:20 Stasera Italia Speciale Weekend

00:30 La lunga notte del soldato Jonathan (film)

Canale 5

21:20 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Garfield 2 (film)

23:30 Lupin III – L’elusività della nebbia (film)

La 7

21:20 Un colpo perfetto (film)

23:30 Misterioso omicidio a Manhattan (film)

Maria Rita Gagliardi

