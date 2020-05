Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 31 maggio 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 31 maggio 2020.

Questo pomeriggio, come ogni domenica, torna, su Raiuno, il consueto appuntamento con “Domenica In”. Anche oggi, la padrona di casa Mara Venier allieterà il nostro pomeriggio, in compagnia di tanti ospiti che, causa COVID-19, non potranno essere in studio, ma saranno presenti tramite collegamento. Ecco, per voi, quali sono.

Gli ospiti di “Domenica In” del 31 maggio 2020

Mara Venier ospiterà Pierluigi Diaco che, a partire da domani pomeriggio, sarà al timone di “Io e te”, talk show del pomeriggio di Raiuno che prenderà il posto di “Vieni da me” di Caterina Balivo. Se Pierluigi Diaco andrà a “Domenica In”, la Venier avrà l’onore di essere proprio il primo ospite a sorpresa della prima puntata di “Io e Te”.

In trasmissione, tornerà Morgan, reduce dalla polemica, avvenuta solo pochi mesi fa, con Bugo al “Festival di Sanremo”. Per lo spazio musicale, Mara ospiterà Massimo Ranieri che, causa Coronavirus, ha da poco festeggiato il suo compleanno in quarantena.

Infine, la giornalista Giovanna Botteri, nelle scorse settimane al centro delle critiche per un servizio di “Striscia la Notizia” nel quale è stata criticata per i suoi capelli e il suo abbigliamento, farà il punto della situazione sul COVID-19.

Appuntamento a questo pomeriggio, a partire dalle 14:00, con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

