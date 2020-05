Assembramenti e cori contro De Luca in centro ad Avellino alla presenza del Sindaco – VIDEO

Sono immagini che fanno discutere, quelle che arrivano da Avellino.

Nella tarda serata di ieri, il sindaco della cittadina campana Gianluca Festa è stato ripreso al centro dell’isola pedonale (creata teoricamente per scoraggiare la movida) mentre si intratteneva con i giovanissimi che si assembravano nella zona.

Per Festa chiacchiere e selfie di rito mentre le immagini hanno fatto discutere soprattutto per il fatto che molti dei giovani presenti non indossavano alcuna mascherina.

Da segnalare inoltre i cori da stadio contro Salerno e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – nemico della “movida” ed ex sindaco di Salerno.

Tanto De Luca quanto Festa sono in quota PD: evidentemente non c’è uniformità di vedute in merito alla movida.

