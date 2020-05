La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 01/06/2020 al 07/06/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Gemelli e Cancro

Gemelli. Dovresti sfruttare l’influsso favorevole di Venere, che si farà sentire fino ad agosto. Ti invito a frequentare più gente, se non hai l’amore. Ricorda sempre di non fissarti su persone che non possono ricambiare il tuo sentimento. Attenzione ai problemi che ritornano dal passato. Sul lavoro non tutto va come vorresti e lo stop forzato ti ha costretto a rivedere delle situazioni. Occhio al denaro, nel periodo di tempo che va da giovedì a domenica prossima. Le giornate di sabato e domenica saranno particolarmente buone;

Cancro. La settimana che sta per arrivare ti chiede di agire con molta cautela, soprattutto sul lavoro. Le giornate più difficili saranno proprio quelle di domani e di martedì. Da giovedì, invece, inizierai a recuperare. I rapporti sentimentali sono difficili e non sempre dalla famiglia hai avuto l’affetto o il supporto di cui avevi bisogno. Alcuni nati del segno potrebbero essere preoccupati per delle spese da affrontare nel prossimo futuro. Il consiglio: allontanati dalle persone che non sono dalla tua parte.

Tre stelle per Bilancia e Capricorno

Bilancia. La settimana ti consiglia di non eccedere. Non fare il passo più lungo della gamba perché Mercurio contrario dice che ci sono problemi di denaro e difficoltà lavorative. C’è confusione nell’aria, ma probabilmente non sei stato tu a scatenarla. Venere Saturno sono favorevoli e questo è un bene per l’amore, e tuttavia non sei tranquillo nemmeno su questo fronte. Ci potrebbe essere nervosismo domani e martedì. Accantona pregiudizi e perplessità: vedrai che, così facendo, un amore potrebbe diventare importante; La fine della settimana sarà migliore per te;

Capricorno. Chiudersi in casa non serve a niente se non a deprimersi. Per questo motivo, solo ci Capricorno che si mettono in gioco potranno ottenere qualcosa: magari, un nuovo amore. Chi vive in coppia con la stessa persona, da tanto tempo forse deve chiarire alcune cose che non vanno. Novità interessanti, anche lavorativamente parlando, nella giornata di domenica.

Quattro stelle per Toro, Vergine, Sagittario e Pesci

Toro. Tensioni e difficoltà, per la professione, nella parte centrale della settimana. Dovrai cercare di avere un rapporto costruttivo con persone del Cancro, dello Scorpione e del Capricorno. Va meglio sotto il profilo sentimentale. Giugno è un mese che ai nati del segno porterà grandi scelte da fare entro l’estate. Chi è solo da tanto tempo dovrà darsi da fare. Anche Giove è favorevole e questo garantisce una certa protezione. Le giornate di sabato e domenica saranno particolarmente buone;

Vergine. Sei uno dei segni più forti del 2020, lo abbiamo detto tante volte. Tuttavia, questo periodo è un po’ pesante per l’amore. Fine settimana polemico, per cui il consiglio è quello di non tornare su vecchi discorsi: cerca, invece, di guardare avanti. Buone notizie sul fronte professionale. Pensieri per la casa e la famiglia dovuti alle opposizioni di Venere e Marte. Mercoledì sarà una giornata buona per le intuizioni;

Sagittario. Hai lavorato bene, negli ultimi tempi, però c’è sempre qualcosa che non va e dei cambiamenti sono alla porta. Il momento è buono per una riflessione. prova a ripartire venerdì per tentare di ricucire qualche strappo (e anche per cercare di risparmiare denaro). La tensione rimane sempre alta in amore. A qualcuno ha fatto male la convivenza forzata imposta dal lockdown e ci saranno delle coppie in crisi che arriveranno a discutere. Hai bisogno di ritrovare fiducia nel partner. Le giornate migliori saranno quelle di venerdì e sabato;

Pesci. Le cose vanno meglio sul piano pratico-professionale piuttosto che su quello sentimentale. Buone novità per le persone che devono recuperare del denaro. Le cose scricchiolano in amore, dove chi sta cercando di uscire da una crisi vive ancora delle conflittualità. Hai già preso delle decisioni importanti negli ultimi mesi, ma ancora non basta. Metti al bando i vecchi problemi. Buone intuizioni tra il 3 e il 4 giugno, mentre weekend sarà da affrontare con cautela.

Cinque stelle per Ariete, Leone, Scorpione e Acquario

Ariete. L’amore migliora e venerdì prossimo potresti fare un incontro interessante, grazie anche a una Luna in buono aspetto. Occhio alle relazioni parallele, quelle nate al di fuori da un rapporto ufficiale: i problemi arriveranno da là. In generale il quadro è buono perché hai voglia di recuperare la passione. Dal punto di vista professionale non hai ancora una solidità finanziaria, per cui un progetto che si era fermato riparte ma lo fa lentamente. Cerca di non esporti a rischi inutili;

Leone. C’è ancora parecchio nervosismo. Gli altri non hanno riconosciuto il tuo impegno e questo ti fa sentire mortificato. Da venerdì le cose potranno migliorare. Fai attenzione, invece, alle agitazioni che potranno coglierti nella giornata di mercoledì. I problemi di lavoro hanno condizionato, inevitabilmente, l’amore. La settimana è comunque buona: puoi tentare di risvegliare la passione o fare un tentativo per trovare l’amore vero;

Scorpione. Le stelle sono positive per l’amore e lo saranno ancora di più ad agosto, quando Venere sarà favorevole. Questo significa che sei hai iniziato una storia non devi temere gli sviluppo futuri. La parte centrale della settimana sarà positiva, grazie a un bel Marte e a una Luna che entrerà nel segno nella notte del due giugno. ancora cambiamenti sul lavoro, ma in questa settimana potrebbe finalmente arrivare una notizia che aspettavi. Mercoledì o giovedì arriverà una bella intuizione;

Acquario. La settimana invita alla cautela, specialmente dal punto di vista professionale. Tu vuoi sempre cambiare e sarà importante riflettere bene prima di compiere passi azzardati. La passione è veramente alta, anche grazie alla complicità di Venere. Chiunque decida di mettersi in gioco sarà premiato. Problemi per chi vive due storie: vivere due storie parallele porta indecisione in chi le vive. Il fine settimana sarà la parte migliore della settimana.

Maria Mento

