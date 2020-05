Contagiato dal coronavirus, quando torna a casa riceve un conto da incubo: “Ci è mancata l’aria”

Un insegnante guarito dal Covid-19 dopo settimane intubato e in riabilitazione, ha trovato ad aspettarlo il conto per le cure: 840mila dollari, prima fattura di un conto da 1,5 milioni

È sopravvissuto al coronavirus dopo aver trascorso quasi due settimane intubato e diversi altri giorni in ospedale ma ha quasi avuto un mancamento quando, finalmente rientrato a casa, si è trovato davanti alla cifra che avrebbe dovuto sborsare per le cure. Un conto da incubo quello ricevuto da un insegnante di scuole superiori del Colorado contagiato dal coronavirus: ben 840.386 dollari a copertura delle cure allo Sky Ridge Medical Center. Quando abbiamo visto la cifra, ha raccontato Suzanne, la moglie di Robert Dennis, “ci è mancata l’aria di nuovo”, intervistata dall’emittente Denver7 in merito al conto spaventoso recapitato ai due coniugi. “I farmaci che ha assunto in ospedale – ha aggiunto la donna – costano un quarto di milione”. Ma non è tutto perchè il totale delle spese potrebbe raggiungere l’esorbitante cifra di 1,5 milioni di dollari; quella ricevuta è infatti solo la prima fattura riguardante le settimane nel corso delle quali l’insegnante è rimasto intubato. Ma ne ha trascorse altre tre in un centro specializzato per la riabilitazione. Inoltre anche la moglie è stata contagiata dal virus e ha dovuto far ricorso alle cure in ospedale.

Non dovranno pagare nulla ma “è stato spaventoso”

Fortunatamente la coppia ha un’assicurazione sanitaria che dovrebbe coprire i costi. Non dovrebbero dunque farsi carico del conto salatissimo: oltretutto potrebbero usufruire della copertura garantita da una legge dello stato nel quale risiedono e gli ospedali che hanno ricevuto i fondi previsti da un pacchetto che il Congresso ha inviato nel mese di marzo chiamato Cares Act, non dovrebbero inviare fatture ai pazienti. Ciò non toglie che i due coniugi sono rimasti per qualche minuto sotto shock nel vedere un numero che hanno definito “spaventoso”.

