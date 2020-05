Altro schianto, deceduta una giovanissima: dopo Giulia e Claudia, morta una 29enne

Ancora un grave incidente stradale in Lombardia: a farne le spese, in un tamponamento avvenuto a Broni, una 29enne deceduta sul colpo

La fine del lockdown ha portato ad un netto incremento delle automobili in circolazione e con esse anche degli incidenti stradali. A farne le spese, nelle ultime ore, è stata la Lombardia con un sinistro gravissimo che fa seguito ad un altrettanto drammatico incidente avvenuto il 29 maggio a Esine, nel Bresciano, nel quale sono morte due ragazze di soli 20 e 21 anni, uscite di casa per la prima pizza insieme dopo tre medi di quarantena. Questa volta invece la vittima è poco più grande, una ragazza di 29 anni deceduta sul colpo in seguito ad un tremendo scontro con un’altra vettura . Lo schianto è avvenuto nel comune di Broni, in provincia di Pavia, intorno all’1 di notte come confermato dall’Azienda regionale emergenza urgenza. E secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine non sarebbe la conseguenza di un frontale ma di un tamponamento violento: sembra infatti che l’auto con a bordo la 29enne viaggiasse nella stessa direzione del secondo veicolo e che dunque l’impatto sia avvenuto in tale circostanza che dovrà comunque essere verificata dalle forze dell’ordine con un’indagine approfondita. Gravissimi i danni riportati dalle due auto, una Bmw ed una Mercedes, e lamiere ovunque lungo la strada statale Ss617, dove sono arrivate in codice rosso quattro ambulanze e due automediche.

Oltre alla vittima anche tre ragazzi feriti

Al loro arrivo però i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 29enne. Feriti invece due ragazzi di 22 e 28 anni ed una ragazza 23enne, nessuno fortunatamente in gravi condizioni nè tantomeno in pericolo di vita. Il ragazzo più giovane è stato portato insieme ad un’altra persona al policlinico San Matteo di Pavia, lui in codice giallo, il secondo in codice verde. Codice verde anche per il terzo ferito, trasportato all’ospedale di Voghera. Sul posto oltre ai sanitari anche i mezzi dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Pavia che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso attraverso i quali andranno a ricostruire la dinamica dell’incidente.

