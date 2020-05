Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 31 maggio 2020: su Raiuno Non dirlo al mio capo, su Canale 5 Live Non è La D’Urso

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 31 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 31 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “Non dirlo al mio capo”: Lisa racconta qualche “piccola” bugia per essere assunta dal cinico avvocato Enrico Vinci. Ad esempio, nasconde un piccolo particolare sulla sua vita privata: i suoi due figli. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five-OO” ed “N.C.I.S”, seguite da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda “Un giorno in Pretura”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Le ali della libertà”: uomo viene incarcerato a Shawshank per scontare l’ergastolo per l’omicidio di sua moglie e l’amante. All’inizio, è vittima delle violenze dei reclusi, poi, però, diventa il consulente finanziario delle guardie. Subito dopo, il film “10050 Cielo Drive”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Come ti rovino le vacanze”: Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia, sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti, grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane. A seguire, il film “Nudi e felici”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi

