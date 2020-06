Casa Bianca al buio, l’accadimento nei Simpson è legato ad una macabra profezia?

A causa delle violenti proteste di fronte alla Casa Bianca, i servizi segreti hanno spento le luci della residenza presidenziale e trasportato Trump e Melania nel bunker.

Continuano le proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, cittadino morto durante un arresto a Minneapolis. Ieri sera i manifestanti sono scesi in piazza Lafayette (Washington DC) ed appiccato un fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca. L’accaduto ha messo in allarme i servizi segreti che si occupano di scortare il Presidente e la First Lady. Gli agenti hanno organizzato il trasferimento nel bunker sottostante lo storico edificio governativo.

Il trasferimento è durato all’incirca un’ora e nel frattempo sono state spente quasi tutte le luci della Casa Bianca. Lo scopo era quello di ridurre la visibilità dall’esterno e dunque evitare che qualche malintenzionato potesse colpire da una finestra. Concluso il trasferimento la polizia di Washington è scesa in piazza Lafayette e sgomberato l’assembramento. La situazione, tuttavia rimane tesa in tutti gli Stati Uniti.

Casa Bianca al buio, la macabra “profezia” dei Simpson?

Come accaduto in molteplici altre occasioni, tra cui l’elezione di Donald Trump come presidente ed il virus proveniente dalla Cina (solo per citare le più recenti), anche l’oscuramento della Casa Bianca era stato “previsto” ne ‘I Simpson’. Nel cartone animato cult si vede la scena della residenza presidenziale oscurata e sul web si scrive che sia legata ad un tragico avvenimento del futuro: la morte dell’attuale presidente Usa.

In verità la morte di Trump non è mai stata rappresentata nella serie di Matt Groening e l’immagine che circola nella rete è falsa. La prima volta che è stata messa in giro risale addirittura al 2017 e viene tirata fuori su social e forum ogni qual volta se ne presenta l’occasione.

Qui la puntata in cui si vede la Casa Bianca al buio, come potete vedere non viene rappresentata la morte di Trump.

