Christo Vladimirov Javacheff è morto: il sognatore dell’impossibile aveva 84 anni – VIDEO

Christo Vladimirov Javacheff è morto all’età di 84 anni, ha vissuto la vita sognando e realizzando ciò che sembrava impossibile

Christo Vladimirov Javacheff, noto semplicemente come Christo, è morto nella giornata di ieri 31 maggio 2020 nella sua casa a New York per cause naturali all’età di 84 anni.

L’artista era uno dei maggiori rappresentanti della Land Art e dei realizzatori di opere su grande scala. A rendere nota la notizia della sua morte è stato il suo ufficio con queste parole: “Christo ha vissuto la sua vita nel modo più pieno, non solo sognando ciò che sembrava impossibile, ma realizzandolo.”

Nel messaggio hanno poi citato una frase dell’artista scritta in una lettera del 1958: “La bellezza, la scienza e l’arte trionferanno sempre”.

Sara Fonte

