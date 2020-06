Coronavirus, motorino prende fuoco mentre viene disinfettato, le immagini sono spaventose

Un uomo ha rischiato di morire ustionato mentre gli ufficiali di polizia gli disinfettavano il motorino ad un check point in India.

In questi mesi l’India, come gran parte del mondo, si sta confrontando con la pandemia di Coronavirus. Al momento il bilancio dei decessi è salito a 5.394 ed i contagi a 190.535 con una curva di contagio che per il momento si trova nella fase ascendente e deve raggiungere i plateau. Tuttavia il governo ha annunciato che sta preparando la fase della ripartenza e che preso verrà abbandonato il lockdown in favore di una fase due che rispetti le regole di sicurezza.

Per il momento nel Paese asiatico si muovono solamente i lavoratori che fanno parte dei servizi essenziali, quindi quelli impegnati nella filiera alimentare e della produzione sanitaria. Per evitare che questi diffondano il contagio vengono cosparsi di disinfettante nei vari check point della polizia sparsi per la città. Lo stesso succede per i migranti che si spostano da una parte all’altra del Paese.

Uomo rischia di morire bruciato durante le operazioni di sanificazione

Come ulteriore misura di precauzione, gli ufficiali cospargono di disinfettante anche i mezzi, specie quelli a due ruote. Qualche giorno fa, proprio durante questa operazione, un uomo a rischiato di morire ustionato. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Mentre uno degli agenti stava gettano il disinfettante sul motorino, il contatto del liquido con la marmitta ha fatto generare una fiammata gigantesca.

Il proprietario del mezzo si è immediatamente gettato per terra e si è rotolato per fare spegnere le fiamme, l’agente con il disinfettante in mano ha prontamente allontanato il bidone, mentre un altro ha allontanato il motorino per evitare che fiamme si propagassero. Un terzo ha cercato di prendere un estintore, ma non riuscendoci ha utilizzato una bottiglia d’acqua per spegnere l’incendio. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

