Le Donatella aggredite vicino casa: “Siamo state offese e insultate” – VIDEO

Le Donatella sono state insultate pesantemente oggi mentre facevano il trasloco, su Instagram spiegano cosa è successo

Le Donatella sono state aggredite verbalmente oggi, a raccontarlo sono state proprio loro tramite alcune Instagram Stories.

Silvia e Giulia Provvedi erano vicino casa loro quando sono state insultate pesantemente. Silvia a breve diventerà mamma per la prima volta, insieme al compagno hanno deciso di cambiare casa per accogliere al meglio la loro bambina.

Mentre le due stavano facendo il trasloco alcune persone le hanno accusate di aver parcheggiato l’auto troppo vicino all’ingresso, volevano addirittura colpire la loro auto.

Silvia Provvedi su Instagram ha raccontato: “Siamo scese di casa e siamo state offese e insultate solo e unicamente perché avevamo accostato la macchina un pelo più vicino al portone di casa. Questo perché dovevamo caricare un po’ di cose e io sono in dolce attesa.”

La cantante ha poi aggiunto: “Abbiamo cercato di sorvolare anche se le offese sono state talmente tante che non le ricordo. Non va bene, ricordate di non offendere mai le persone… in generale”.

Sara Fonte

