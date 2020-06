Le scimmie rispettano il distanziamento sociale. La foto fa il giro del web

Un gruppo di scimmie sembra rispettare il distanziamento sociale imposto durante la pandemia di coronavirus che sta interessando il mondo intero.

I macachi sono rimasti allineati in file ordinate durante una sessione di alimentazione su una strada deserta dell’Arunachal Pradesh, in India.

Gli animali non hanno litigato tra loro per il cibo, ma sono rimasti coerentemente nell’ordine in cui si trovavano, come se volessero rispettare anche loro il criterio del distanziamento sociale sostenuto dalle autorità sanitarie di tutto il globo.

Nelle immagini che stanno girando sul web si vede un abitante del posto che offre banane e fette di anguria alle scimmie, che attendono diligentemente il loro turno.

“Un perfetto #SocialDistancing visto vicino a Bhalukpong, nell’Arunachal Pradesh, lungo il confine tra Assam e Arunachal”, ha scritto su Twitter il ministro indiano Kiren Rijiju, che ha condiviso una foto dei primati, come riportato anche dal Daily Star Online.

“Anche le scimmie sembrano aver capito più dell’uomo”

“Se osserviamo attentamente, gli animali possono insegnarci molte lezioni”, ha poi aggiunto il ministro 48enne.

Migliaia di persone hanno apprezzato il post, con gli utenti che si meravigliano della compostezza delle scimmie.

“Anche le scimmie lo capiscono meglio degli esseri umani”, il commento di un uomo, mentre un altro dubitava del fatto che le scimmie potessero rispettare così bene il distanziamento sociale senza un accurato addestramento.

