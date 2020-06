Mara Venier, tac alla testa e al piede dopo l’incidente domestico: “Sono crollata” – VIDEO

Mara Venier è rimasta coinvolta in un incidente domestico, la conduttrice ha fatto una tac alla testa e al piede, ecco come sta

Mara Venier ha avuto un incidente domestico, oggi sarebbe dovuta essere ospite di Pierluigi Diaco nella prima puntata di ‘Io e Te’ ma non si è potuta recare in studio.

La conduttrice ha svelato come sta dopo l’incidente, tramite collegamento telefonico a Diaco ha detto: “Oggi devo dire che la botta la sento molto. Mi è arrivato il crollo di tutto. Mi hanno fatto una tac alla testa ed è andato tutto bene”.

La Venier nonostante l’infortunio ieri è andata in onda lo stesso a Domenica In. In merito a ciò ha detto: “Stefano Coletta (direttore di Rai uno, ndr) mi ha detto ieri di non andare in diretta, ma io sono andata lo stesso. Anche se non credevo di farcela. Poi sono andata in ospedale: tac a testa e piede. Come ho detto alla testa tutto bene, al piede mi è stato detto che ho una frattura.”

La conduttrice ha poi concluso dicendo: “Il dolore ieri sera e stanotte è stato fortissimo. Ora cerco di rimanere immobile.”

