Palleggiano con un riccio come fosse un pallone: brutalità postata sui social

Sono immagini brutte – che non vi proporremo perché riteniamo davvero brutali (e rivendichiamo la scelta di non pubblicarle, un po’ come Open con la notizia di Silvia Romano dall’estetista – che per altro noi non abbiamo nemmeno accennato).

Un gruppo di giovani, in provincia di Torino, ha riempito un loro momento di noia palleggiando con un riccio nemmeno fosse un pallone.

Non contenti, hanno ripreso le immagini – postando foto e video sui social network (a partire da una story Instagram) nemmeno fosse qualcosa di cui andare orgogliosi.

Il riccio, calciato ripetutamente da uno dei giovani, cade a terra esanime (anche se – ad onor del vero – l’animale sembra già non muoversi).

Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine – che proveranno a rintracciare gli autori di queste brutalità.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!