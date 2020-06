Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 1 giugno 2020: su Rai 1 Il Giovane Montalbano, su Italia 1 l’ultima in replica di Emigratis

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 1 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata della fiction “Il giovane Montalbano”: l’omicidio di un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame accoglie il commissario Montalbano, appena arrivato a Vigata. Gli basta poco per capire che le indagini stanno andando nella direzione sbagliata. A seguire, il docureality “Cose Nostre – Il boss nell’ombra”.

Su Rai 2 va in onda lo show comico “Brignano, tutto casa e teatro!”. In seconda serata, una nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal docureality “Fame d’amore”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Mister Hula Hoop”.

Su Canale 5 va in onda il film “Dunkirk”: la storia dell’Operazione Dynamo che in 8 giorni salvò la vita a 338.226 soldati. A seguire, il documentario “Campi di battaglia – L’operazione Dynamo”.

Su Italia 1 va in onda lo show comico, con protagonisti Pio e Amedeo, “Emigratis”. In seconda serata, lo show “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota”.

Su La 7 va in onda il film “Witness-Il testimone”: Rachel Lapp è una giovane vedova in viaggio con il figlioletto Samuel. Questi, durante una sosta presso una stazione ferroviaria, è testimone di un brutale omicidio. L’ispettore John Book, che sospetta di uno dei suoi colleghi, assume le indagini e si incarica della protezione del piccolo e della madre. Ferito gravemente nel corso della sua missione, Book si rifugia all’interno della comunità rurale degli Amish, che vivono dei prodotti della terra, conservando ancora gli usi e i costumi del XVIII secolo e a cui appartengono Rachel e suo figlio. Subito dopo, il film “Un colpo perfetto”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Sette anime”: ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

Maria Rita Gagliardi

