2 giugno, centrodestra in piazza a Roma senza nessun rispetto delle misure di distanziamento sociale. Scoppia la polemica

Stanno facendo scalpore le immagini degli assembramenti in Piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione del centrodestra. Salvini: “Ho la mascherina, ma gli esperti dicono che il virus sta morendo”.

Davvero surreale e pericoloso quello che sta accadendo a Roma durante la manifestazione del centrodestra nel giorno della festa della Repubblica. Moltissime persone si sono radunate a Roma per assistere alla manifestazione, violando qualsiasi regola di distanziamento sociale. Abbracci, selfie, mascherine messe male o tolte del tutto. Il tutto con Salvini sorridente.

La chiamata in piazza voluta da Salvini ha richiamato moltissime persone. La polizia non può far altro che guardare sgomenta. La manifestazione è intitolata “L’Italia non si arrende”. Ma il tutto è alquanto surreale e assurdo.

Fanno discutere le parole di Salvini: “Ho la mascherina, ma gli esperti dicono che il virus sta morendo”. E ancora: “Se la sinistra era in piazza il 25 aprile, perché noi no? Vedete bandiere di partito? Solo Tricolori”.

Pericoloso assembramento a Roma durante la manifestazione del centrodestra. Fanno discutere le parole di Salvini. Già iniziate le polemiche

Alla manifestazione avrebbero dovuto partecipare solo 300 amministratori locali e parlamentari. C’è, invece, la ressa di sempre.

Al contrario di Salvini, Giorgia Meloni è sembrata assai preoccupata dalla situazione che si è venuta a creare. Alla vigilia aveva raccomandato di seguire la manifestazione via social, ma non è stata ascoltata. Accolto, invece, l’invito di Salvini a scendere in piazza.

Sono già iniziate le proteste delle altre parti politiche. I Verdi, dal canto loro, hanno anche annunciato un esposto alla Procura della Repubblica contro la manifestazione per il mancato rispetto delle misure di sicurezza. Le parole di Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi: “Fatto vergognoso, in sfregio a chi ha combattuto contro la pandemia”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!