Chi è Daniela Zanardi, moglie di Alex Zanardi: biografia e curiosità

Va in onda questa sera, in prima serata su Raiuno, “Non mollare mai-Storie tricolori”, charity show di nuovissima generazione che metterà in connessione i grandi campioni dello sport con i volti Rai e i grandi nomi del cinema italiano per sostenere la Croce Rossa Italiana. Conduttore d’eccezione dell’evento sarà Alex Zanardi, campione paralimpico da anni sposato con Daniela. Ecco, per voi qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Daniela Zanardi

Daniela Zanardi è sposata con Alex Zanardi dal 1996. Daniela e il marito, nonostante la popolarità di lui, hanno cercato sempre di avere un profilo basso. Felicemente sposati da 23 anni, la coppia si è conosciuta quando Zanardi correva in Kart e in F3 e dal loro amore è nato il figlio Niccolò.

Nel settembre del 2001, un Germania durante la Champ Car, Zanardi è rimasto coinvolto in un tragico incidente sul circuito tedesco del Lausitzring. Un’incidente che poteva costargli la vita, ma che supera dopo otto arresti cardiaci e l’amputazione di entrambe le gambe. Durante tale brutto avvenimento, che gli ha cambiato la vita per sempre, Daniela gli è sempre stata accanto:

“Quando mi sono risvegliato i medici mi tenevano in uno stato di torpore: è stata mia moglie Daniela ad informarmi della situazione. Io ho solo chiesto: “Sono ancora in pericolo di vita? No? Bene, affronteremo tutto. Ora sono stanco e voglio dormire”. E sono stato fortunato, anche perché non ho mai avuto il più che naturale crollo”.

