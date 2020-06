Cotto e Mangiato, ricetta 2 Giugno: gnocchetti fagioli cozze e pecorino

In questo giorno di festa, Tessa non è andata in vacanza. Ha per questo deliziato il suo pubblico preparando degli gnocchetti fagioli cozze e pecorino.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

400 grammi di gnocchetti

1 kg di cozze

200 grammi di fagioli

40 grammi di pomodorini

50 grammi di pomodori secchi

Pecorino q.b.

Preparazione

Prendere le cozze con olio e aglio e metterle in padella per farle aprire. Una volta corte lasciare che si raffreddi e sgusciarle, dunque filtrare la loro acqua e mettere da parte.

Nel frattempo in un’altra padella mettere olio e aglio con pomodorini tagliati a cubetti, sia freschi che secchi e lasciare appassire. Intanto mixare i fagioli per fare una crema. Versare questa crema nei pomodori una volta che sono cotti, aggiungere anche le cozze e il sugo delle cozze e mantecare tutto. Calare gli gnocchetti in acqua, far cuocere poi saltare in padella. Dopo aver impattato piccola spolverata di pecorino grattugiato e servire.

