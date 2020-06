Sei morti per ebola mentre si combatte contro coronavirus e morbillo: il dramma africano

Situazione drammatica in Congo: sei persone sono morte a causa di ebola nella città di Mbandaka sul fiume Congo mentre nel paese africano si continua a combattere contro coronavirus e morbillo.

Si tratta di una scoperta drammatica giacché nella Repubblica Democratica del Congo dal 2017 sono stati riscontrati tre focolai di Ebola e in questo momento storico sarebbe particolarmente complicato da gestire, considerando la pandemia legata al coronavirus (che ha già infettato oltre 3000 persone, uccidendone 71).

Bisogna ricordare inoltre come il paese sia stato colpito anche da un’epidemia di morbillo che ha ucciso oltre 6000 persone: l’emergenza sanitaria quindi è davvero grave.

Il ministro della Sanità, Eteni Longondo, ha dichiarato dal canto suo ai media locali che il governo si sta già muovendo per inviare nella città di Mbandaka (che conta circa 350mila abitanti) i vaccini e le medicine necessarie.

La preoccupazione per questi nuovi contagi è legata al fatto che Mbandaka è anche un importante centro per il commercio e ha collegamenti regolari con la capitale Kinshasa.

Ricordiamo che di recente il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato come l’epidemia di Ebola rappresenti un “promemoria che il coronavirus non è l’unica minaccia”. Aggiungendo: “L’epidemia ricorda che Covid-19 non è l’unica minaccia per la salute delle persone”.

Il dottor Matshidiso Moeti – Direttore dell’OMS per l’Africa – ha dal canto suo aggiunto: “Per quanto la pandemia legata al Covid-19 aggiunga una sfida, continueremo nello sforzo finché potremo dichiarare finita l’epidemia dell’Ebola“.

